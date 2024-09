Milan infortunio per Bennacer con l’Algeria | sfida con l’Inter a rischio? Il punto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Ildeve fare i conti con l’di Ismail, avvenuto in occasione degli allenamenti svolti conin vista dellacon la Liberia del 10 settembre. Le sensazioni per la gara con. L’– Tegola per ilin vista del derby condi domenica 22 settembre: il calciatore algerino Ismailha riportato unche gli impedirà di giocare contro la Liberia. Il centrocampista è stato al centro di una vicenda intricata di calciomercato, con la possibilità di una sua partenza in estate che è stata considerata possibile fino all’ultimo giorno disponibile. Ciò non è poi avvenuto, spegnendo qualsiasi possibilità di affondo delper Adrien Rabiot.