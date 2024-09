Marc Marquez trionfa nel GP di San Marino | Bagnaia secondo Bastianini terzo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Al Misano World Circuito Simoncelli, il campione spagnoloconquista la vittoria nel Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, dominando una gara segnata da colpi di scena e condizioni meteorologiche mutevoli. Pecco, dopo essere partito dalla pole, ha chiuso in seconda posizione, mentre Eneaha completato il podio con un ottimoposto.Leggi anche: Kyrgios ancora contro Sinner. E quella battuta squallida sulla ragazza Il racconto della gara Il GP di Misano è iniziato conin testa, subito tallonato da Jorge Martin. I due piloti hanno ingaggiato un serrato duello nei primi giri, ma il primo colpo di scena è arrivato quando la pioggia ha iniziato a bagnare la pista. Martin ha deciso di rientrare ai box per cambiare moto e montare gomme da pioggia, una scelta che non ha pagato a causa dell’imprevedibile meteo.