LIVE MotoGP GP Misano 2024 in DIRETTA | Marquez precede Bagnaia Martin si suicida con la strategia ed è 15!

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 14.51 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di una giornata ancora lunga con Luna Rossa e SinnerUn saluto sportivo. 14.48 In classifica generaleresta al comando con 312 punti, seguito a 305 daè tornato in corsa: è vero che ha ancora un distacco di 53 punti, ma mancano ancora ben sette fine settimana, è reduce da due vittorie domenicali consecutive e inoltre in Asia piove spessoOggi abbiamo visto lo spagnolo quanta differenza abbia fatto con poche gocce d’acquaBastianini è 4° a -62. 14.47 Solo 15° Jorge, che si è letteralmenteto dal punto di vista tattico. A 21 tornate dalla conclusione ha iniziato a piovere in maniera più consistente.