L' errore contro Taylor Fritz che può costare carissimo a Sinner | l' allarme di Ljubicic

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Si contano i minuti che ci separano dalla finale di questa sera, domenica 8 settembre, la prima volta di un italiano all'ultimo atto degli Us Open: Jannik, numero uno al mondo,il padrone di casa, lo statunitense, tennista in grande e continua ascesa. Una partita con cui l'altoatesino può scrivere un'altra pagina di storia del tennis azzurro. I precedenti consono due: una vittoria a testa. Jannik parte come favorito, ma non sarà semplice: il pubblico di casa sarà tutto pere, sullo sfondo, le polemiche per il caso-doping potrebbero condizionare, il quale però ha dimostrato nel corso del torneo di saper rispondere in modo grandioso. E così, a poche ore dalla finalissima, ecco che prova a fare le carte al match Ivan, ex numero 3 al mondo, il quale dice la sua alla Gazzetta dello Sport.