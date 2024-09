Italia Raspadori in campo dal 1? contro Israele? Spalletti risponde in conferenza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Lucianoha parlato nella consuetastampa di vigilia in vista del match, annunciando delle novità di formazione dopo la vittoriala Francia. L’torna a sorridere: la vittoria per 3-1la Francia, nella prima sfida valida per la UEFA Nations League, è stata una prova di forza importante da parte degli uomini del Commissario Tecnico Luciano. Una prestazione importante per dimenticare i fantasmi di Euro 2024, che in parte si erano materializzati sulla leggerezza di Giovanni Di Lorenzo sul primo gol firmato da Barcola, ininfluente sul risultato finale e sulla vittoria della compagine azzurra. Prossima avversaria della Nazionale sarà, nella sfida in programma per lunedì 9 settembre e valida per la seconda giornata di UEFA Nations League.