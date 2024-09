Il ponte provvisorio ha compiuto 6 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) L’attraversamento pedonale nato come interventoha. Nonostante sia stata posata la nuova passerella, mancano ancora le rampe di accesso. E i lavori per la loro realizzazione, annunciati come imminenti a inizio estate, ancora non sono partiti. La chiusura della passerella pedonale che collegava le due realtà di Noverasco divise dalla ex statale 412 della Val Tidone risale al 2018, quando caddero alcuni calcinacci sulla sede stradale. Città metropolitana fece demolire prima una rampa e successivamente realizzare un passaggio pedonale a livello strada semaforizzato. Un scelta obbligata per consentire l’attraversamento della Val Tidone, soprattutto per gli studenti diretti al liceo agrario Calvino, ma molto pericolosa a causa della velocità sostenuta delle auto in transito e teatro di diversi incidenti stradali, un anche mortale.