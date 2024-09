Il Napoli di Conte | quando dalle rispettive nazionali…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Un po' di riposo per i superstiti delle nazionali. Dopo giorni super-intensi, quasi tutti con doppie sedute d'allenamento e l'allenamento congiunto ieri con la Primavera per dare minutaggio a chi ne ha avuto meno, Antonio ha concesso domenica e lunedì liberi alla squadra. Una settimana importante che alcuni, Lukaku e Neres su tutti, hanno sfruttato anche nei giorni di riposo per migliorare la condizione e lanciare la candidatura per una maglia da titolare subito dopo la sosta. La ripresa è fissata per martedì inizieranno a rientrare gran parte dei nazionali. A partire dagli italiani che domani giocheranno la seconda partita, ma anche Lobotka e gli scozzesi McTominay e Gilmour che questa sera esauriranno i loro impegni in nazionale.