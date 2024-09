Cobolli-Gigli | Conte a Napoli farà ottime cose

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Giovanni, ex presidente della Juventus, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue parole: “La squadra è stata sicuramente rinforzata. Sono stati cambiati quasi tutti i giocatori e sono stati inseriti calciatori che hanno un palmares importante”. Qual è il reparto che è migliorato maggiormente? “Il centrocampo non dovrebbe essere più un punto debole, ma un punto di forza. La Juve è partita bene nelle prime due, si è un po’ fermata contro la Roma, ma va tenuto conto che buona parte degli acquisti sono arrivati da pochi giorni, nella sosta Motta dovrà spiegare i suoi modi di vedere il calcio. Mi è piaciuto molto il Motta di Bologna, non vedo perché non possa faremigliori a Torino”. L’Inter è sempre la squadra da battere? “Ha il vantaggio di aver vinto lo scudetto, è cambiata poco e si è rafforzata.