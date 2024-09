CM com – Inter rassicurazioni dalla Nazionale | Frattesi sta bene era solo stanco|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 8 settembre 2024) 2024-09-07 18:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Il calendario dell’sta per infittirsi, prima il Monza, poi City e infine il derby in casa. Non c’è alcun dubbio, Simone Inzaghi avrà bisogno di tutti e il Davidevisto contro la Francia si candida tra i favoriti per una maglia da titolare in occasione del prossimo match di campionato. Ecco perché quando ieri il centrocampista si è piegato sulle ginocchia chiedendo il cambio è calato il gelo, in molti hanno temuto a uno stop muscolare, ma per fortuna dal ritiro azzurro sono arrivate tutte ledel caso. NESSUN INFORTUNIO – Davidesta, il centrocampista nerazzurro non ha riportato alcun problema di natura muscolare ed è stato sostituito perché aveva speso molto fino a quel momento.