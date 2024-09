Chiude ottavo la sesta paralimpiade | Ora voglio partecipare al mondiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo il quarto posto nella cronometro Giorgio Farroni conquista un grandissimoposto sul circuito francese e su un percorso di 42.660 km. Partenza molto insidiosa per il campione fabrianese sotto la pioggia e con l’asfalto bagnato non riesce ad inserirsi nel gruppo di testa ed è costretto ad inseguire per tutta la gara. Davanti insieme allo scatenato Chen (cat. T1) un gruppo di sette ciclisti tutti di categoria inferiore (t2). Giorgio si difende recupera qualcosa ma nell’ultimo giro è ancora staccato di quattro minuti. Al termine giunge al traguardocon una gara perfetta. Se Giorgio avesse corso con soli atleti T1 avrebbe chiuso al secondo posto con una medaglia preziosa. Giorgio Nazionale è detto il mago per i suoi recuperi, ma questa volta fare una magia con tanti corridori (ben sette davanti a lui) di categoria con meno disabiltà si è rivelato impossibile.