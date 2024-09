Carpi-Perugia oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Sandro Cabassi valevole per la terza giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa nelle prime due partite stagionali ha ottenuto due pareggi e adesso ha bisogno di sbloccarsi con un successo tra le mura amiche, davanti ai suoi tifosi., come seguire il match La compagine umbra, invece, dopo il pareggio per 3-3 contro la Pianese, si è sbarazzata della Spal con un secco 3-0 e adesso ha intenzione di dare immediatamente continuità ai propri risultati per lanciarsi al comando della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport Calcio. Sportface.