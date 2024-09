Calciomercato Juventus | accordo con il Fenerbahce per la cessione di Kostic

Leggi tutta la notizia su sportface

Prosegue il mercato in uscita della. A pochi giorni dalla chiusura della sessione di trasferimenti estiva in Turchia, è stato trovata l'intesa per il passaggio di Filipal. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'esterno serbo si accaserà alla corte di José Mourinho. La formula dell'operazione è un prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime orevolerà a Istanbul per svolgere le visite mediche.