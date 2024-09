Bomba d’acqua in città | disagi e allagamenti nel capoluogo e sull’autostrada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) La Spezia – Il fortissimo temporale che ha colpito la provincia della Spezia nella mattinata di domenica ha causato diversi, in particolarenele problemi di viabilità lungo l’autostrada A12. Le intense precipitazioni hanno complicato la circolazione dei veicoli, conper chi si trovava a viaggiare lungo l’arteria autostradale che collega il Levante ligure. Nonostante ciò, non è stata necessaria la chiusura del ponte che collega Brugnato e Borghetto, grazie al livello ancora basso del fiume Vara. Picchi di pioggia nel Levante Nel Levante estremo si sono registrate le piogge più intense, con punte di 36,4 millimetri a Vezzano e 25,2 millimetri a Pitelli, in un solo ora. Questi dati confermano l’intensità delle precipitazioni nella zona, che tuttavia non hanno portato a criticità maggiori come smottamenti o esondazioni.