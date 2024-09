Bando studenti fino a 300 euro di contributo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) È ancora aperto ilregionale finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica: libri scolastici, materiale didattico e altri servizi didattici. Si tratta del cosiddetto “Pacchetto scuola”, relativo all’anno scolastico che sta per iniziare. È destinato aiscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata. L’incentivo economico va chiesto al comune di Stazzema, attraverso un modulo che è possibile scaricare dal sito istituzionale. Può avere accesso a questochi è appartenente a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore all’importo di 15.748,78