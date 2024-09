Vuelta 2024 Lefevere sul caso Cattaneo | Brutta scena | colpa delle radioline

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre- Tra le tante immagini forti che lascerà la, arrivata ormai alle ultime battute con Primoz Roglic ormai a un passo dal poker di successi, c'è la litigata in mondovisione tra Mattiae l'ammiraglia della Soudal Quick-Step, diventata T-Rex-Quick-Step per questioni di sponsor in Spagna (con tanto di dinosauro come mascotte sempre al seguito). Correva la tappa 18 e il corridore azzurro, presente in unatante fughe buone, ad appena 13 km dal traguardo veniva richiamato alla base per soccorrere lo spagnolo, in crisi e distante da lui oltre 10'. Alla fine fa festa Urko Berrade, il migliore dei fuggitivi, mentre il resto del mondo del ciclismo si interroga su quanto appena visto. Compreso Patrick, il gran capo della formazione belga.