Tennis | Sinner ' è stata partita molto fisica e difficile contento di giocare finale Us Open'

(Di sabato 7 settembre 2024) New York, 6 set. (Adnkronos) - "Siamoamici con Draper, èuna, ho cercato di rimanere lì mentalmente. Era una occasione speciale contro un avversarioda battere e sonodila". Lo ha detto Jannikdopo aver conquistato un posto inagli Uscontro il suo amico Jack Draper. Per l'azzurro sarà la secondaSlam in carriera e contro un americano in casa sua, Fritz o Tiafoe. "Sonochiunque sarà, saràper me, è la secondadella stagione in uno Slam, continuiamo a cercare di migliorarci e ogni volta che si gioca unavuol dire che si è lavorato bene", ha aggiunto l'azzurro.