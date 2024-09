Sveglia presto sport e pasti leggeri | ecco la ricetta contro lo stress da rientro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 7 settembre 2024) Ildalle vacanze estive non è mai facile per nessuno ma se si seguono questi piccoli consigli, tutto diventa più facile Il ritorno alla routine quotidiana, dopo le vacanze estive può essere un momento veramente complicato da affrontare. Per parecchie persone infatti, il post vacanze è spesso caratterizzato da stanchezza, irritabilità e un generale senso di malessere. Tuttavia mettendo in atto alcuni semplici consigli, è possibile superare questi momenti negativi e finire con il riprendere, nel più breve tempo possibile e con rinnovata energia, i ritmi della vita di tutti i giorni. Come possiamo affrontare lodi tutti i giorni?-Ansa-Notizie.comUna delle prime strategie suggerite dagli esperti per combattere lodariguarda il ripristino di un corretto ritmo sonno-veglia.