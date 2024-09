Spregevole che si parli così di mia figlia Ylenia chi ha creato quel video si deve vergognare | la rabbia di Romina Power dopo la nuova teoria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Voleva girare il mondo con uno zaino in spalla, una macchina fotografica e il suo diario, in cui avrebbe custodito ogni frase, pensiero e parola per il suo libro sugli homeless e sugli artisti di strada. Andò via con pochi soldi e tanti sogni. “Non voleva frequentare gente di plastica”, disse a suo padre. Era questo il sogno diCarrisi di cui non si hanno notizie dal primo gennaio del 1994 e da allora non si contano piste, ipotesi e avvistamenti. L’ultimaha scatenato ladella madre, la cantanteche ha affidato il suo sfogo ai social. Lo sfogo “Ho saputo che su Facebook è stato pubblicato uncontenente notizie false e tendenziose su mia”, scrive lasul suo profilo Instagram.