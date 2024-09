Sinner-Medvedev dramma totale | È stata orribile

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 7 settembre 2024). Dopo la vittoria dell’italiano le parole del rivale non lasciano spazio ai commenti. La situazione Jannikè entrato nella storia agli Us Open essendo uno dei pochi ad arrivare almeno ai quarti di finale in tutti gli Slam della stagione. Solamente in 8, nella storia di questo sport, ci sono riusciti: e tra questi c’è anche il nostro azzurro.(Lapresse) – Ilveggente.itAi quarti, poi, Jannik è riuscito ad avere la meglio si Danil. Una prestazione sontuosa quella del numero uno al mondo, che ha distrutto il collega e rivale in quattro set. Ha perso solamente il secondo – 6-1 – ma poi ha rimesso tutto a posto con un tennis bellissimo e spietato. Jannik ha costruito la vittoria riuscendo a variare molto il suo gioco dentro il match, e questo non ha permesso dadi prendere le misure giuste.