Scuola | è cominciato il nuovo anno tra incertezze e criticità

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilscolastico è appenacon l’apertura delle scuole di Bolzano, ma si viaggia già traL’scolastico 2024/25 si apre sotto il segno delle sfide e delle, con una situazione che vede coinvolti docenti, presidi, supplenti e personale Ata in un contesto di difficoltà già ben noto. Le campane hiniziato a suonare a Bolzano, inaugurando una serie di rientri scaglionati che vedrgli ultimi studenti fare ingresso nelle aule solo il 16 settembre. A partire da settembre riaprono le scuole-Ansa-Notizie.comGiuseppe D’Aprile della Uilsottolinea come i problemi di sempre si ripresentino anche quest’: oltre 200 mila supplenti necessari, di cui 106.000 per il sostegno, evidenziando un impatto negativo sulla continuità didattica.