Sangiuliano | Tornerò in Rai

(Di sabato 7 settembre 2024) L’ormai ex Ministro della Cultura, Gennaro, ha chiaro quale sarà il suo futuro lavorativo. O meglio, dove: in Rai. Certo che ci. Come hanno fatto Marrazzo, Badaloni e tanti altri che presero aspettativa per impegnarsi in politica. Sono un dipendente Rai a tempo indeterminato.al mio lavoro e nell’azienda dove sono cresciuto dichiaraal Messaggero. E’ stato nella TV di Stato per quasi vent’anni, fino all’ottobre del 2022 quando, da Direttore del TG2, lasciò telegiornale e azienda per entrare in politica nel Governo Meloni, che gli affidò il Ministero della Cultura. Nel giugno scorso parlava così della sua lunga avventura a Viale Mazzini: Quando ero in Rai venivo censurato quotidianamente La Rai è espressione della pastorizzazione del pensiero, della banalità fatta pensiero. Ogni pensiero critico veniva censurato.