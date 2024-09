Nonno Gino merita una seconda opportunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)ha 14 anni e da poche settimane per lui si sono aperte le porte del canile. Il suo proprietario lo ha ceduto, ma i volontari dell’Enpa proprio non sopportano l’idea di dover regalare una vita dietro le sbarre a un cane anziano. Per lui c’è un appello speciale. "non è un cane che ama troppe smancerie - spiegano -. Abbaia alle persone che non conosce, necessita di un po’ di pazienza. Nonostante sia un nonnino in passeggiata è bello arzillo e ama molto camminare. Non è un giocherellone, vista l’età è comprensibile". Dolcissimo meticcio di taglia media, è un incrocio di cane da pastore dal pelo lungo fulvo.