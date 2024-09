Montecatini sul campo dell’Urbino Taccola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Promozione al via con grandi aspettative per le cinque squadre della Provincia di Pistoia raggruppate nel girone A. Casalguidi, Intercomunale Monsummano, Lampo Meridien, Larcianese e Valdinievolescattano domani alle 15.30 nella prima giornata. Doppia trasferta per le due squadre del Montalbano. La Larcianese sarà ospite del Firenze Ovest. Subito una gara incerta contro una quotata formazione. Nella Larcianese saranno assenti per infortunio Ferraro e Vallesi. Potrebbe esserci il nuovo acquisto Vincenzo Iaquinandi, attaccante classe 1995 che nell’ultima stagione ha militato proprio nel Firenze Ovest. Trasferta anche per il Lampo Meridien. Giocherà sul difficiledi Pietrasanta. Dovrebbe scendere inla stessa formazione che ha iniziato il derby di coppa Italia contro la Larcianese.