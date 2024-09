’Mare monti’ parla Baldelli | | Tempi da rispettare ma si farà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) "Ladel Fermano si, la metrotravia di cui sirecentemente è un progetto interessante, ma ci sono anche altre possibilità". Sono le parole dell’assessore regionale alla viabilità Francesco, che giovedì pomeriggio a margine dell’inaugurazione delle due postazioni di e-bike per uso turistico e viabilità dolce a Magliano di Tenna, ha espresso alcune considerazione anche sulla viabilità del territorio e i due progetti che in questo momento interessano maggiormente il territorio. In particolare ad essere interessati sono i residenti delle aree interne che da decenni attendono opere infrastrutturali che oggi più che mai sono indispensabili per la vita economica delle aziende ed anche per i residenti costretti a fronteggiare costanti rallentamenti nelle ore di punta nella direttrice est – ovest e viceversa della Provincia di Fermo.