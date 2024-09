L’Arezzo vuole subito invertire la tendenza nella notturna con il Pineto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 7 settembre 2024) AREZZO – Trasferta con ilalle 20.45 del 7 settembre per la terza giornata di campionato del. Una trasferta che arriva dopo una prestazione negativa contro la Vis Pesaro e nelle quale l’allenatore Emanuele Troisela marcia. L’allenatore parla di un ‘nuovo corso’ dopo la fine del mercato, visto che ci sono stati giocatori arrivati e giocatori partiti. L’allenatore non ha fatto un dramma della sconfitta di Pesaro, anzi ha visto anche elementi positivi soprattutto nell’approccio alla gara, prima di ‘sparire’ dal match: “Nonostante l’approccio, forse il migliore delle partite ufficiali fin qui giocate, non abbiamo avuto la lucidità di restare in partita quando siamo andati sotto”.