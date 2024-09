L’amara riflessione di Nino Spirlì | In Lombardia hanno stanato il mio cancro In Calabria con gli stessi mezzi non ci sono riusciti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) C’è l’accenno di un sorriso rassegnato sul volto di, che su Facebook pubblica le sue «considerazioni di un malato incompreso». In un post, critica la situazione della sanità in, regione che ha governato dall’ottobre del 2020 allo stesso mese del 2021., leghista, ha rivelato di lottare contro illo scorso 5 luglio ma, come spiega ai suoi follower, l’odissea era iniziata molto prima. «“in ballo” con uno sconosciuto dal 4 marzo scorso. Ho fatto sei giri di polka negli ospedali della– al pronto soccorso di Polistena e al Gruppo oncologico multidisciplinare di Reggio-. Ho sopportato ben cinque interventi, cinque anestesie totali, otto fra Rmn e Tac, con contrasto e non, quattro Ercp con telecamera incorporata, una sessantina di prelievi di sangue. Lui, il, era accomodato. Comodo comodo.