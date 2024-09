Kennedy Jr fa togliere il suo nome in altri due Stati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Robert FJr è riuscito a far rimuovere il suodalle schede elettorali induechiave, Michigan e North Carolina, ma non in Wisconsin, a un mese dal suo ritiro e dall'endorsement a Donald Trump. Lo riportano i media americani. La questione della rimozione del suoè fondamentale non solo per il tycoon ma anche per Kamala Harris e potrebbe fare la differenza nella corsa serrata per la Casa Bianca. Da quando ha sospeso la sua campagna in agostoè riuscito ail suodalle schede in Arizona, Nevada e Pennsylvania,trein bilico e cruciali. In Wisconsin, invece, un giudice ha stabilito che "in base alla legge dello Stato chiunque presenti la candidatura e si qualifichi per comparire sulle schede non può eliminare il suo".