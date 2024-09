Kate Middleton ultime notizie Ritorno anticipato l’indizio nel suo nuovo messaggio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 7 settembre 2024)si fa disentire affidando unpersonale ai social, in questo caso a X, dove parlando degli scout dà un importante indizio sul suo possibileal lavoro.si sta ancora sottoponendo a chemioterapia preventiva a causa del cancro che l’ha colpita all’inizio dell’anno. Dallo scorso gennaio ha sospeso gli impegni pubblici per potersi curare. Nei mesi scorsi ha fatto alcune apparizioni significative, dal Trooping the Colours a Wimbledon. E ha continuato a seguire a distanza tutti i progetti di cui è responsabile., ilpersonalerisponde anche ai numerosi messaggi che riceve. Di recente ha inviato i suoi auguri, tramite il suo staff, alla mamma di una bambina celiaca che le aveva scritto una lettera sull’importanza della salute mentale.