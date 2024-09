Incidente Nettuno il marito della gemella sopravvissuta rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 7 settembre 2024) Social. L’è avvenuto mercoledì scorso all’incrocio tra viaPineta e via Cervicione. L’auto, una Kia Sportage, trasportava due gemelle in gravidanza e il figlio di una di esse quando è stata coinvolta in un terribile scontro con una Mini Cooper. Quest’ultima, guidata da un uomo di 45 anni, secondo le prime ricostruzioni, era entrata contromano e non aveva rispettato la precedenza né accennato a rallentare. L’impatto è stato devastante e la Kia, fuori controllo, ha terminato la sua corsa contro un muro lungo la strada. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre i corpi di zia e nipote dalle lamiere, ma entrambi erano già deceduti. La sorella, in condizioni gravissime, è stata assistita inizialmente al pronto soccorso di Anzio e successivamente trasferita al San Camillo.