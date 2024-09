Incidente in via Petrarca muore un altro 33enne | Viveva per le moto le cambiava di continuo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024) Osio Sotto. Lascia la moglie e un figlio piccolo Yemlal El Arbi, per tutti Zaccaria. È lui la vittima del tragicoche si è verificato sabato mattina (7 settembre) intorno alle 10 in viaa Bergamo. Originario del Marocco abitava a Osio Sotto e aveva 33 anni come Simone Monzio Compagnoni, il giovane di Canonica d’Adda morto venerdì sera in un, in via per Grumello sempre a Bergamo. Ad accomunarli non c’è solo l’eta. Entrambi erano in sella a una. Zaccaria Yemlal guidava una Yamaha R1 di grossa cilindrata. “Era appassionatissimo di, ne aveva acquistate diverse e questa era l’ultima – dice un suo amico e collega di lavoro, Brahim -. L’aveva presa sì e no un mese e mezzo fa. Glielo dicevo di andarci piano con quelle, ma erano la sua passione”. Lo schianto è avvenuto all’incrocio con via Locatelli.