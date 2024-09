Incendio in abitazione paura in viale Michelangelo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Firenze, 7 settembre 2024 –in un’all’angolo tra via Marsuppini ea due passi da piazza Ferrucci. Intorno alle 18 di oggi, 7 settembre, per motivi ancora da accertare, è scoppiato unin uno degli appartamenti dello stabile che ospita un centro di minori. Nessuno per fortuna ha riportato conseguenze anche perché il rogo è stato prontamente circoscritto. Alle 20 di ieri dopo l’intervento immediato dei vigili del fuoco la situazione è stata definita sotto controllo dalle squadre intervenute.