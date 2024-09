Giulia Salemi svela sesso del figlio e crisi con Pretelli superata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 7 settembre 2024) Durante la prima puntata della nuova stagione di Verissimo, trasmessa sabato 7 settembre 2024,ha emozionato il pubblico di Canale 5 annunciando che diventerà mamma di un bambino. L'influencer, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha condiviso le sue emozioni riguardo alla gravidanza e ha parlato dellache ha attraversato con Pierpaolo Petrelli, raccontando come questo momento difficile li abbia poi portati a rafforzare la loro relazione e a compiere il passo di diventare genitori.incinta di un maschietto: sorpresa a Verissimoè arrivata nello studio di Verissimo portando con sé un vortice di emozioni e riflessioni sul cambiamento che sta vivendo. Diventare madre, come ha raccontato alla Toffanin, è un'esperienza che trasforma completamente la vita di una donna: "In questo momento sono ancora a mille.