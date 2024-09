Boom del made in Italy su Amazon | export +25%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Un mercato estero di 1,2 miliardi per le piccole e medie imprese italiane. È questo il valore delle vendite oltreconfine nel 2023 delle oltre 21.000 piccole e medie imprese italiane che utilizzano la piattaforma diper il loro business. Un dato che fa registrare una importante crescita () rispetto al 2022 quando avevano preso la via dell’estero attraversovendite per circa 950 milioni. Complessivamente, sono stati venduti oltre 150 milioni di prodotti, circa 300 al minuto, oltre il 10% in più rispetto all’anno precedente. E la percentuale di Pmi che esporta attraverso il negozio online è passata da circa il 50% nel 2022, a oltre il 65% nel 2023. I dati emergono dal Report 2024 sull’Impatto economico delle piccole e medie imprese italiane che vendono su