Blitz maltempo domani in Emilia Romagna | allerta meteo arancione

(Di sabato 7 settembre 2024) Bologna, 7 settembre 2024 – Doppia ondata diin arrivo in, dopo quella che ha interessato il territorio regionale con grandine, nubifragi e trombe marine nella giornata di giovedì. La prima perturbazione è in arrivo, domenica 8 settembre, mentre la seconda – proveniente dall’Europa settentrionale, farà ingresso nel territoriono-romagnolo da mercoledì 11 settembre, con un ulteriore abbassamento delle temperature. Per la giornata di, domenica 8 settembre, Arpae ha emesso una nuovadi concerto con la Protezione civile di colore(criticità moderata) per gran parte della regione.