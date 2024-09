Beetlejuice Beetlejuice è il primo più grande incasso di apertura per un film di Tim Burton

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 7 settembre 2024) A pochi giorni dalla sua uscita in sala,ha già battuto alcuni record.ha guadagnato 41,5 milioni di dollari in 4.575 location tra venerdì e proiezioni in anteprima. Si tratta dell'piùdi sempre per un'uscita di settembre subito dopo It del 2017 (50,425 milioni di dollari). È anche la piùdi sempre per undi Tim, superando i 40,8 milioni di dollari dell'didi Alice in Wonderland del 2010. Si tratta di un inizio trionfale per il sequel dell'eredità decennale, prodotto con un budget di 100 milioni di dollari. E per la Warner Bros. si tratta di un successo assolutamente necessario e senza