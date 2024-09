Adolescenti tra educazione e punizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Basta caricare la scuola di compiti che non le sono propri, ora si parla anche diemozionale, come se i docenti ne fossero estranei . Gli assistenti sociali sentinella a scuola possono aiutare, ma e' la famiglia che in prima battuta deve essere obbligata a riprendere il suo ruolo fondamentale nell'dei ragazzi. Molti tribunali minorili oggi in Italia accusano i genitori di fallimento educativo. Segno che bisogna agire per prevenire il disagio giovanile. Carlo Nadalini Risponde Beppe Boni Il disagio giovanile è una malattia che sembra essere in crescita come un virus che nonostante le cure continua ad ampliare i propri confini. La cronaca conferma questo scenario infelice.