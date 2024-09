Voleva brillare ma teme sia la fine della sua carriera Sa che deve fermarsi | Blake Lively travolta dalle critiche per It Ends with Us pensa al futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una tempesta diquella che si è scatenata intorno a. L’attrice di Gossip Girl è tornata sul grande schermo per ItUs, il film tratto dall’omonimo romanzo scritto da Colleen Hoover. “va che il film sarebbe stata un’occasione pere invece ora crede che abbia segnato lasua“, ha detto al Daily Mail una fonte vicina all’attrice. Al centro delleci sarebbe, in particolare, la strategia promozionale cheha adottato per pubblicizzare la pellicola. Su TikTok, infatti, gli utenti avrebbero criticato la scelta dell’attrice di incentrare la promozione del film sull’amore e sul romanticismo, mettendo in secondo piano, dicono gli utenti, la sensibilizzazione verso il temaviolenza domestica, su cui è incentrato il libro che ha ispirato il film.