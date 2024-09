Vieni via con me l’Alzheimer in mostra al Politeama di Tolentino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Domani alle 17 al foyer deldi, taglio del nastro per lafotografica "Via, via,via con me". La(organizzata dall’associazione di volontariato Gruppo Alzheimer, che opera a sostegno di chi è affetto da Alzheimer e demenze e dei suoi familiari) vuole sensibilizzare la cittadinanza e lanciare un messaggio di speranza: è possibile continuare a interagire con il proprio caro anche dopo la diagnosi di demenza. "Attraverso i suoi scatti di momenti di vita quotidiana accanto ai propri cari affetti da Alzheimer, Eugenia Zamagni ci porta in un viaggio la cui strada è fatta di sguardi, sorrisi, complicità, con l’amore come unica guida – spiegano i promotori (foto), tra cui la vicepresidente del G.al.t. Barbara Crocetti –.