Verso Milan-Venezia Paulo Fonseca cambia in difesa | Matteo Gabbia dal primo minuto? L’idea

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 6 settembre 2024), misteropta per qualchemento in: possibilità dal primo minuto per. La sceltaine dopo i sei goal subiti in sole tre gare di campionato, il tecnico portoghese – secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport – avrebbe deciso di provare qualche nuova soluzione per quanto riguarda la retroguardia. C’è, quindi, l’idea di schierare dal primo minuto, autore di un finale dello scorso campionato davvero di alto livello. A farne le spese dovrebbe essere Fikayo Tomori, che nelle prime uscite non è sembrato nella miglior condizione. Ecco che allora, a San Siro contro ilpotrebbe vedersi la coppia inedita-Pavlovic.