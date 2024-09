Truffa sulle rinnovabili | No al carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nienteper i sette indagati nell’ambito dell’inchiesta perenergiefinalizzate a ottenere incentivi statali, sebbene non dovuti. Lo ha stabilito il Tribunale del riesame che ha respinto l’appello proposto della Procura di Ravenna. Il Pm Monica Gargiulo, in particolare, chiedeva ai giudici bolognesi la misura detentiva, in luogo di quella meno afflittiva dell’interdizione dalle attività professionali, e la contestazione dell’associazione per delinquere. Negati da subito dal Gip di Ravenna, Corrado Schiaretti, queste due richieste sono state rigettate anche dal Riesame, che si è preso 45 giorni per motivare la decisione. Al centro della vicenda ci sono la Dister Energia Spa di Faenza – centrale di produzione di energia elettrica a biomasse – e due ditte fornitrici, la Enerlegno di Forlì e la Recywood di Faenza.