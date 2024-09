Truffa a 43 imprenditori agricoli Silvestrone potrebbe patteggiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024)scegliere la strada del patteggiamento Luca, il 52enne di Ravenna accusato di avereto 43, per lo più, millantando crediti in istituti nazionali e conoscenze nella politica che conta. È quanto è emerso nel corso dell’udienza del processo, che si è tenuta ieri davanti al giudice Federica Lipovscek, rinviata così a febbraio, anche per consentire alla coimputata, una 54enne di Alfonsine, di nominare un nuovo legale per l’indisponibilità del precedente. Si tratta di uno dei procedimenti penali nei quali l’uomo – difeso dall’avvocato Carlo Benini – è coinvolto. Le imputazioni di massima sono di falso aggravato econtinuata. Cinqueche si ritengonoti si erano già costituiti parte civile con gli avvocati Giovanni Focaccia ed Enrico Passarelli. I fatti sono collocati nel 2020 e 2021.