Tir su navi per unire Cina e Turchia Il Middle Corridor accelera

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 6 settembre 2024) Camion cinesi imbarcati sudirette in Azerbaigian dall’altra parte del Mar Caspio. Questo il progetto che fa parte di diritto del Corridoio di Mezzo per il commercio panasiatico, ideato dai presidenti die Kazakistan per legare due ambiti strategici come geopolitica e infrastrutturazione. Da Astana, dunque, Xi Jinping e Kassym-Jomart Tokayev lanciano una nuova fase delle relazioni che, non più solo idealmente, lega Zhengzhou, Urumqi e Khorgos, al Kazakistan e quindi al porto di Kuryk per attraversare il Mar Caspio, con destinazione finale la(con anche l’Italia e l’Ue interessate). Il commercio est-ovest Il commercio est-ovest potrà così contare su un nuovo vettore grazie al cosiddetto corridoio di trasporto internazionale Transcaspico che si candida ad essere il più strategico perle potenze commerciali su entrambi i lati della massa continentale eurasiatica.