Telegram la replica durissima di Durov dopo l’arresto

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il fondatore del noto servizio di messaggistica istantanea ha detto la suaquando accaduto all’aeroporto francese di Le Bourgetavvenuto lo scorso giovedì, il fondatore di, Pavel, ha attaccato il governo francese per la sua decisione. Catturato domenica scorsa all’aeroporto di Le Bourget, vicino Parigi, domenica scorsa è stato rilasciato su cauzione per 5 milioni di euro. Rinviato a giudizio, sarà costretto però a presentarsi due volte a settimana presso una stazione di polizia francese, visto il divieto di lanciare il Paese. Sul proprio canaleha definito “sorprendente” l’accusa di esser stato ritenuto colpevole e di dover pagare per crimini commessi da terze persone. Su di lui gravano 12 capi d’imputazione, alcuni di questi particolarmente pesanti.