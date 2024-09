Scompenso cardiaco l’obiettivo | la qualità della vita dei pazienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Classe 1986, un dottorato in medicina traslazionale all’università di Milano-Bicocca, Carolina Greco ha trascorso diversi anni negli Stati Uniti, nel Centro per l’epigenetica e il metabolismo dell’UniversitàCalifornia Irvine. Nel 2021 è rientrata in Italia, dove oggi è ricercatrice e assistant professor di Humanitas University, oltre che junior group leader nell’omonimo istituto clinico, dove dirige il laboratorio di metabolismo circadiano. Com’è nata la sua passione per la scienza? "Quando avevo 15 anni ho seguito un corso estivo, prima di zoologia quindi di biochimica, in un college degli Stati Uniti. Ho capito che quella sarebbe stata la mia strada". Qual è l’oggetto dei suoi studi? "Il legame fra i ritmi circadiani e lo. Ogni organo del nostro corpo ha un orologio interno, che ne regola i ritmi e si muove in sincrono con l’ambiente esterno.