Scartata all’ultimo per mettere Beatrice Luzzi Opinioniste Grande Fratello scoperta choc sulla sua rivale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024), c’è il nome della seconda opinionista. Come abbiamo raccontato anche noi qui, il 5 settembre Davide Maggio ha anticipato sul suo sito che Alfonso Signorini sarà affiancato da due signore della tv alla guida della nuova edizione del reality show di Canale 5: Cesara Buonamici, presenza fissa in studio dallo scorso anno, e, seconda classificata della scorsa stagione. La casa delriaprirà il 16 settembre prossimo, dunque sono giorni cruciali questi per le anticipazioni e le news, finalmente ufficiali, sul cast. E una novità rispetto all’anno scorso, appunto, è l’inserimento di una seconda opinionista oltre alla riconfermata Cesara Buonamici. Leggi anche: “Dicono che Cesara Buonamici”.