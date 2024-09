Sangiuliano sotto ricatto Boccia accusa un' altra donna Chi c' è dietro il golpe rosa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mariarianon si ferma e passa al contrattacco. La presunta “super-consulente” risponde al ministro della Cultura Gennaro, che in un'intervista rilasciata al Tg1, ammette di aver avuto una relazione con la, ma di non averle mai conferito alcun incarico, come invece la 41enne ha detto e scritto per giorni. «Durante questa vicenda – scrive lain un post Facebook – ho inizialmente mantenuto il silenzio stampa per rispetto delle istituzioni. Ho scelto di parlare solo quando il vaso delle menzogne era ormai colmo, limitandomi a contestare le falsità per difendere le verità. Oggi vengota di essere una ricattatrice, ma in realtà non sono io ad aver creato il