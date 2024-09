San Vittore 18enne muore carbonizzato in cella Il garante | Sul carcere aspettiamo gli interventi promessi da Nordio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Era in, in attesa di giudizio da luglio, ilJussef Baron Motkar Loka, perché accusato di rapina. Ma quel giudizio non arriverà mai. Jussef infatti è morto giovedì notte,, nel rogo scoppiato nella suadeldi San. Le fiamme, che secondo i primi rilievi lui stesso avrebbe appiccato, sarebbero partite da un materasso. Il compagno di, invece, è riuscito a salvarsi. Una morte drammatica, che testimonia sia l’inadeguatezza del fatiscentemilanese, sia lo stato di profonda crisi in cui versa l’intero sistema penitenziario italiano, sul quale, nonostante gli annunci, la politica non è mai intervenuta seriamente.