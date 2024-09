Quelli che ti prendono per la gola Girogustando le cene sfiziose

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da martedì prossimo riprenderà il reel gustoso e reale degli incontri tra cuochi. Quello di, il progetto Vetrina Toscana di serate a quattro mani ideato da Confesercenti, alla sua 23esima edizione. Dopo i cinque eventi primaverili e la pausa estiva, per il prossimo autunnoproporrà nelle terre di Siena, in Maremma e in provincia di Pistoia quasi 20 esperienze: 9 in provincia di Siena, altrettante in quella di Grosseto ed una prima volta in provincia di Pistoia. Martedì, nella periferia nord di Siena il ristorante "Il Mestolo", apprezzato decano degli incontri tra cuochi accoglierà l’"Osteria la Fefa", da Finale Emila (Modena), custode di una cucina di confine che risente delle tradizioni ferraresi, modenesi e bolognesi.