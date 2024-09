Pom Klementieff sarebbe in trattative per interpretare Huntress nel DCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024) Pominpernel DCU Pom, che ha interpretato Mantis in Guardiani della Galassia Vol. 2 e Vol. 3, ha già ammesso in precedenza di aver discusso con James Gunn la possibilità di entrare nel DCU, e forse ora sappiamo quale personaggio è in trattativa per. A giugno, durante il Superhero Comic Con di San Antonio, è stato chiesto allase fosse possibile unirsi al suo regista di GOTG nel reboot dell’Universo DC e se avessero discusso di qualche personaggio specifico. “Pensate davvero che risponderò a questa domanda? Voglio solo continuare a lavorare con James, quindi continueremo a cercare di trovare il modo di farlo”, ha risposto Pom. “Sì, abbiamo parlato di un personaggio specifico, ma non posso parlarne ora”.