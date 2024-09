Piove la città va in tilt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Giornata complicata ieri per il traffico monzese, a causa dei disagi dovuti al maltempo. Per tutto il pomeriggio fino a sera inoltrata sono rimasti congestionati i tratti stradali soprattutto di viale Elvezia, viale Cesare Battisti e viale Lombardia in direzione Milano, con code continue già a partire dalle 16. L’allagamento di viale Campania e di un tratto di via Borgazzi sul versante sud-ovest, e il tragico incidente su viale Stucchi in quello sud-est hanno fatto deviare gran parte del traffico in direzione Milano sulle uscite nord, intasando viale Lombardia, via Cavallotti, viale Cesare Battisti, e creando disordini di traffico soprattutto all’altezza del Rondò dei Pini. Una situazione estenuante per i tanti automobilisti, che si sono visti anche la Valassina (SS36) in direzione del capoluogo lombardo bloccata per diverse ore. Alessandro Salemi